Новый штамм коронавируса пирола признан более заразным, чем омикрон

16:15, 18 сентября 2023, ПАИ

Новый вариант коронавируса пирола с дополнительными мутациями является более заразным, чем его предшественники, включая омикрон. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре, пишет «Российская газета».

Пиролу выявили в августе этого года в ряде стран, при этом в России есть тесты для его обнаружения и препараты для лечения. Кроме того, вакцины, которые созданы под омикрон, эффективны и в отношении пиролы, уточнили в службе.

В конце августа европейские и американские чиновники здравоохранения сообщали о всплеске заболеваемости COVID-19 на фоне сезона отпусков и путешествий. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а также Центры профилактики и контроля заболеваний в Штатах на этом фоне не приписывали ведущую роль в ухудшении статистики заболеваемости коронавирусом пироле, однако рекомендовали гражданам прививаться с наступлением осени.

В середине августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что перевела подштамм омикрона пиролу в разряд варианта под наблюдением, так как у него было найдено высокое число мутаций.