Военно-учебный центр ПсковГУ объявил набор на специальность «Старший стрелок»

16:50, 18 сентября 2023, ПАИ

Военный учебный центр ПсковГУ объявляет новый набор на обучение по специальности «Старший стрелок». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявление на имя директора своего института.

С 1 по 31 октября состоится приём заявлений и сдача медицинских анализов, а в ноябре – прохождение медицинской комиссии в военкомате. Сам конкурсный отбор пройдёт в декабре, где участники продемонстрируют уровень физической подготовки.

Начало обучения – февраль 2024 года. Все вопросы можно уточнить по адресу: Крестовское шоссе, 2а, кабинеты № 33 и 34.

Напомним, Псковский государственный университет стал единственным вузом в России, который будет готовить специалистов для ВДВ – рядовых и младших сержантов. Срок обучения для старших стрелков в должности рядового составит 1,5 года, для сержантов – командиров отделения – два года. Программа предусматривает проведение занятий по технической подготовке для командиров отделений, в том числе по вооружению боевых машин десанта и стрельбе с них. Учебно-материальную базу для военного центра будет предоставлять командование дислоцированной в Пскове 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Добавим, военный учебный центр даёт возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу.

Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на ту должность, по которой он проходил подготовку. Всего при государственных университетах в России создано 16 военных учебных центров. В Северо-Западном федеральном округе они также появились в Великом Новгороде и Череповце.