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Медалью «80 лет Победы в Курской битве» наградили 99-летнюю великолучанку

Медалью «80 лет Победы в Курской битве» наградили в Великих Луках 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Марию Сизову. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Марию Сизову наградили медалью «80 лет Победы в Курской битве». Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Событие приурочено к 80-й годовщине одного из ключевых сражений Второй мировой войны. Медаль от министерства внутренней и молодёжной политики Курской области ветерану вручили глава администрации Великих Лук Андрей Беляев и депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко.

В годы Великой Отечественной войны Мария Сизова служила старшим фельдшером. Ещё молодой девушкой она участвовала в боях под Великими Луками, а также в Сталинградской битве и на Курской дуге. Была тяжело ранена. После войны Мария Сизова вернулась на Родину и более 40 лет работала старшей медсестрой Великолукской центральной городской больницы.

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