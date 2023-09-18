Медалью «80 лет Победы в Курской битве» наградили 99-летнюю великолучанку

17:38, 18 сентября 2023, ПАИ

Медалью «80 лет Победы в Курской битве» наградили в Великих Луках 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Марию Сизову. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Событие приурочено к 80-й годовщине одного из ключевых сражений Второй мировой войны. Медаль от министерства внутренней и молодёжной политики Курской области ветерану вручили глава администрации Великих Лук Андрей Беляев и депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко.

В годы Великой Отечественной войны Мария Сизова служила старшим фельдшером. Ещё молодой девушкой она участвовала в боях под Великими Луками, а также в Сталинградской битве и на Курской дуге. Была тяжело ранена. После войны Мария Сизова вернулась на Родину и более 40 лет работала старшей медсестрой Великолукской центральной городской больницы.