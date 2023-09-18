О работе на выборах региональной системы видеонаблюдения доложил Михаилу Ведерникову Виталий Рахманов

17:03, 18 сентября 2023, ПАИ

Выборная кампания 2023 года в Псковской области прошла с использованием региональной защищенной системы видеонаблюдения. Итоги реализации проекта в рамках проведения трехдневного голосования губернатор Михаил Ведерников обсудил с начальником Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталием Рахмановым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Руководитель управления сообщил, что система отработала в штатном режиме. Видеонаблюдение было организовано в 561 участковой и 26 территориальных избирательных комиссиях. Из них на 114 УИК и 26 ТИК с возможностью прямой трансляции в интернет.

К проведению голосования система видеофиксации, которая ранее использовалась при организации видеонаблюдения на ЕГЭ и ОГЭ, была отрегулирована и настроена с учетом работы на избирательных участках, программный продукт был соответствующим образом доработан. Кроме того, приобретены недостающие ресурсы, в том числе сервер и мобильная видеостена. В общей сложности затраты составили порядка 6 млн рублей.

Тем не менее использование региональной системы, заметил Виталий Рахманов, позволит ежегодно экономить порядка 25 млн рублей, так как регион не будет привлекать к организации видеонаблюдения сторонние компании.

«Реализация проекта позволила глобально перестроить систему и усилить ее безопасность, а также значительно упростить работу участковых и территориальных избирательных комиссий», — подчеркнул Виталий Рахманов.

«У нас теперь своя защищенная система плюс экономия. Спасибо за работу», — заключил Михаил Ведерников.