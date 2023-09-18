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Общество

Более 50 базовых станций сотовой связи запустят в Псковской области в этом году

Более 50 базовых станций сотовой связи запустят в Псковской области в этом году. Это почти в два раза больше, чем планировалось изначально. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов 18 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Более 50 базовых станций сотовой связи запустят в Псковской области в этом году. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Установка новых станций позволит охватить качественной связью и мобильным интернетом ещё порядка пяти тысяч жителей.

Если говорить о новых базовых станциях, то это те, которые оператор устанавливает за счёт собственных средств, пояснил руководитель управления. Строительство вышек, установка которых планировалась изначально, так или иначе связано с региональными или федеральными программами.

Большинство дополнительных станций уже установлено. Радиус покрытия связью каждой – порядка 4,5 километра. Вышки в основном смонтированы в районах, где имеется наибольшая нагрузка на операторов связи. Вместе с тем учитывались и обращения граждан. Так, например, по просьбе жителей Невельского района в муниципалитете установлены четыре дополнительные станции сотовой связи.

«Увеличиваем показатели в два раза. Хороший результат», – прокомментировал губернатор.

В продолжение встречи Михаил Ведерников и Виталий Рахманов обсудили расширение зон покрытия сотовой связью территорий в пределах федеральных трасс.

Напомним, в планах следующего года в Псковской области установка 21-й базовой станции. При этом ожидается, что пять вышек появится в пяти районах области по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Отметим, Виталий Рахманов также доложил Михаилу Ведерникову о работе на выборах региональной системы видеонаблюдения.

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