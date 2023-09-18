Псковичи стали победителями волейбольного турнира в Великом Новгороде
Псковские воспитанники спортшколы «Бригантина» (юноши 2011 года рождения) стали победителями открытого волейбольного турнира «Золотая осень», который прошёл 16 и 17 сентября в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».
Отметим, что в турнире принимали участие пять команд из Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга и Карелии.
Также серебряные медали взяли воспитанники спортшколы «Бригантина» (юноши 2009–2010 годов рождения).
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