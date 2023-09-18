99-летие празднует ветеран Великой Отечественной войны из Себежа

18:18, 18 сентября 2023, ПАИ

99 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Пётру Егоровичу Исакову сегодня, 18 сентября. Об этом сообщает газета Себежского района «Призыв».

«Длительное время он был капитаном катера «Леон Поземский», как говорят о нём себежане. С днём рождения именинника поздравили друзья, представители администрации городского поселения «Себеж» и пограничники. Поздравительный адрес с наилучшими пожеланиями главы района Леонида Курсенкова вручила председатель совета ветеранов Александра Ивановна Зубкова», – отметили в газете.

Пётр Исаков живёт вместе со своей супругой уже 69 лет с 1954 года. Родился он в деревне Байдаково Себежского района в крестьянской семье.

В январе 1943 года Пётр Исаков добровольно ушёл в партизаны, а затем воевал в составе специальной подрывной группы 10-й Калининской партизанской бригады. Также он участвовал в операциях народных мстителей по разгрому немецких гарнизонов в Опочецком, Красногородском, Себежском районах.

После воссоединения с частями Красной армии, освободившими район, отряд был расформирован. С апреля 1944 года Пётр Исаков работал на Себежском райпищекомбинате, капитаном-механиком Северо-Западного речного пароходства, механиком Себежского газоэксплуатационного участка. На данный момент он проживает в Себеже.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова (19.02.1996), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными наградами.