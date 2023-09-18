Пыталовские активисты провели уборку подвального помещения жилого дома

18:10, 18 сентября 2023, ПАИ

Активисты ТОС «Дружные соседи» в Пыталово при поддержке управляющей компании организовали субботник по уборке подвального помещения в доме № 2 на улице Белорусской. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».

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«Как всегда, с дорогими соседями поработали на славу – убрали огромное количество мусора. Теперь посещать подвал будет гораздо приятнее», – отметили тосовцы в своём сообществе в ВК.