Псковский футболист награждён как лучший молодой игрок Северо-Запада
Футболист футбольного клуба «Псков» (юноши 2007 года рождения) Владимир Макеев получил награду как лучший молодой игрок Северо-Запада по итогам июля и августа. Об этом сообщается на сайте ОФФ «Северо-Запад».
В нынешнем сезоне Юношеской футбольной лиги Владимир Макеев забил 10 мячей в 15 играх и отдал три голевые передачи.
Отметим, что лучшие футболисты выбираются каждые два месяца голосованием тренеров, капитанов, организаторов и болельщиков.
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