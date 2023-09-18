Псковский футболист награждён как лучший молодой игрок Северо-Запада

18:20, 18 сентября 2023, ПАИ

Футболист футбольного клуба «Псков» (юноши 2007 года рождения) Владимир Макеев получил награду как лучший молодой игрок Северо-Запада по итогам июля и августа. Об этом сообщается на сайте ОФФ «Северо-Запад».

В нынешнем сезоне Юношеской футбольной лиги Владимир Макеев забил 10 мячей в 15 играх и отдал три голевые передачи.

Отметим, что лучшие футболисты выбираются каждые два месяца голосованием тренеров, капитанов, организаторов и болельщиков.

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