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Общество

Островские танцоры приняли участие в мастер-классе в Великих Луках

Танцоры образцового ансамбля эстрадного танца «Променад» из Острова приняли участие в мастер-классе «Актёрское мастерство для танцоров» в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

Фото участников образцового эстрадного танцевального коллектива «Променад»

Провёл мастер-класс педагог по актёрскому мастерству Александр Васильев из города Великие Луки. Александр окончил Магнитогорскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки, является членом Союза театральных деятелей России, участником XIV Международной летней театральной школы СТД РФ.

Фото участников образцового эстрадного танцевального коллектива «Променад»

«В течение 2,5 часа ребята занимались тренингами: на эмоции, расслабление, доверие, интуицию. Было много сказано и сделано, работали над образами в новой хореографической постановке. Все ребята получили сертификаты и кучу эмоций», – поделилась руководитель танцевального коллектива Людмила Новикова.

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