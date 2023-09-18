Пожарные ликвидируют возгорание в производственном помещении в Псковском районе
В деревне Неёлово-1 Псковского района произошло возгорание в производственном помещении. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
На место прибыли пожарные подразделения. Происходит ликвидация возгорания. Пострадавших нет.
По предварительным данным, произошло возгорание печи для запекания сварочных трансформаторов. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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