Пожарные ликвидируют возгорание в производственном помещении в Псковском районе

18:37, 18 сентября 2023, ПАИ

В деревне Неёлово-1 Псковского района произошло возгорание в производственном помещении. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

На место прибыли пожарные подразделения. Происходит ликвидация возгорания. Пострадавших нет.

По предварительным данным, произошло возгорание печи для запекания сварочных трансформаторов. Обстоятельства произошедшего выясняются.