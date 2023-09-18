Новые граффити в Пскове являются частью проекта «Сердце Пскова»

19:27, 18 сентября 2023, ПАИ

«Музыкальная шкатулка» и «Древо жизни» украсили центр Пскова. Новые граффити – тоже часть проекта «Сердце Пскова». Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Автор эскизов - псковский дизайнер Михаил Гнедин. Тематику композиции на улице Советской подсказало соседство с Детской музыкальной школой. А настенная живопись в Детском парке создана по мотивам аппликаций выдающегося реставратора Юрия Павловича Спегальского.

Цветовая гамма тоже выбрана неслучайно: сдержанные, но в то же время светлые и чистые цвета близки к палитре псковских фресок.

Напомним, что Псков победил с проектом «Сердце Пскова» в первом Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города.