Президент РФ подписал указ о «цифровом паспорте»

19:43, 18 сентября 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», который определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщил ТАСС.

Путин поддержал соответствующую идею в феврале на совещании с членами правительства. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о технологии, которая позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо оригинала паспорта «в бытовых, простых ситуациях». Тогда же была начата разработка проекта указа.

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