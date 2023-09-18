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Общество

Свыше 2000 школьников приняло участие в Открытой математической олимпиаде, организованной ПсковГУ

В отборочном туре Открытой математической олимпиады школьников им. Софьи Ковалевской, который прошел на базе Псковского государственного университета, приняло участие более 2000 тысяч учащихся 5-7 классов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Олимпиада прошла в онлайн-формате. Каждый класс получил по 20 заданий. Результаты будут объявлены организаторами 20 сентября на сайте Олимпиады и в индивидуальных письмах участникам.

Школьникам, прошедшим отборочный тур, предстоит проявить себя на заключительном этапе олимпиады, решив пять задач. Этот этап запланирован на 24 сентября, с 8.00 до 21.00 (время московское). По итогам олимпиады вручается электронный сертификат участника, диплом победителя или призера олимпиады.

В числе участников - школьники из Псковской, Нижегородской, Новгородской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Свердловской, Челябинской, Смоленской, Оренбургской, Архангельской, Владимирской, Белгородской областей. Задания отборочного тура также выполняли ребята из ЛНР и ДНР, Ставропольского края, Пермского и Краснодарского края, Республик Мордовия и Удмуртия.

Добавим, в прошлом году на участие в мероприятии приняли участие 182 ученика из разных регионов России. Олимпиаду организует Математическая школа ПсковГУ и Научно-образовательный математический центр «Северо-Западный центр математических исследований им. С.В. Ковалевской».

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