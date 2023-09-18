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Общество

Новый учитель химии и биологии приступил к работе в Гдовской средней школе

Программа «Земский учитель» привела в Гдовскую среднюю общеобразовательную школу педагога с достойным профобразованием и опытом работы в школе. Об этом ПАИ сообщила газета «Гдовская заря».

Фото газеты "Гдовская заря"

Андрей Берёзкин родом из небольшого посёлка городского типа в Бел городской области. После школы получил высшее педагогическое образование в Белгородском государственном университете на естественно-географическом факультете. Преподаватель биологии и химии далее решил повысить свою квалификацию и получил дополнительное образование, став и учителем географии.

«В последнее время я работал в техникуме в 80 километрах от Шебекино. Кроме преподавания работал социальным педагогом. Нагрузки хватало. Но в какой-то момент я решил всё поменять и воспользоваться возможностями, которые предоставляет программа «Земский учитель». Всё очень внимательно изучил, взвесил и подал заявку», – поделился Андрей.

В ответ на заявку Андрей получил приглашение из Алтайского края и из Псковской области. Первый вариант он отмёл сразу—слишком далеко и школа, куда его приглашали, находится в очень уж маленьком населённом пункте, где нет практически никакой инфраструктуры. Псковщина предложила тихий, зелёный городок на берегу огромного озера, где есть все необходимые для решения бытовых, юридических, жилищных вопросов структурные и ведомственные составляющие.

От предложенной квартиры в Смуравьёво-2 он сразу отказался – своей машины нет, а быть привязанным к расписанию автобуса он не хотел. Потому снял квартиру в райцентре с последующим оформлением её в собственность.

«Безусловно, без сюрпризов не обошлось. В бытовом плане, конечно жилищный фонд в Гдове оставляет желать лучшего. Было огромным удивлением, что район не газифицирован. Мне казалось, что такого уже нигде нет. У нас этот вопрос был актуален лет 20 назад. Огорчило и качество воды – из под крана не попьёшь… Но всё это простые бытовые сложности, которые местное население и за проблемы уже не считает, поэтому и я, безусловно, привыкну и найду решение, как улучшить свои бытовые условия», – с оптимизмом говорит молодой человек.

1 сентября Андрей Берёзкин был официально представлен всему педагогическому коллективу и ученикам. Преподавать химию он будет у 8-11 классов, а биологию у 5-6 классов.

Отметим, что директор Гдовской средней общеобразовательной школы Людмила Ефимова подавала заявки о вакансии в учебном заведении с 2019 года.

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