Останки трёх бойцов времён Великой Отечественной войны перезахоронили в Гдовском районе

21:50, 18 сентября 2023, ПАИ

В деревне Подборовье Гдовского района состоялся торжественный митинг, посвящённый перезахоронению останков трёх неизвестных воинов 90-й стрелковой дивизии, погибших в феврале 1944 года. Об этом ПАИ сообщила газета «Гдовская заря».

Напомним, что весной этого года в рамках районной «Вахты Памяти» поисковый отряд «Неизвестный солдат» обнаружил останки павших героев, а в сентябре они обрели вечный покой рядом со своими товарищами.

Литию по погибшим воинам совершил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Кярово отец Сергий. После предания останков солдат земле все присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, а затем возложили цветы. Отметим, что вечный покой герои обрели на деревенском кладбище в деревне Подборовье.