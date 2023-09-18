Реставраторы проводят в Печорах ремонт часов Большой звонницы

22:10, 18 сентября 2023, ПАИ

Реставраторы приводят в порядок механизм и циферблат часов Большой звонницы Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Металл, из которого изготовлен циферблат, в значительной степени поражён коррозией. Восстановление требует тонкой, почти ювелирной работы. Часовой механизм очень редкий, сложный, имеет сбои с музыкой, сейчас выполняется его ремонт. Массивная, тяжёлая конструкция часов стоит на бетонном основании с подпорками из бруса в помещении часозвони.

Часы приводятся в действие гирей, которая движется в деревянной шахте. Механизм часов соединён с колоколами, и каждые четверть часа мелодично перезванивают малые колокола, а часы отбивает большой колокол. По преданию, немецкие часы до революции 1917 г. вызванивали «Боже, царя храни».

Полное завершение реставрации Большой звонницы планируется уже в этом году.