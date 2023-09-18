Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реставраторы проводят в Печорах ремонт часов Большой звонницы

Реставраторы приводят в порядок механизм и циферблат часов Большой звонницы Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Металл, из которого  изготовлен циферблат, в значительной степени поражён коррозией. Восстановление требует тонкой, почти ювелирной работы. Часовой механизм очень редкий, сложный, имеет сбои с музыкой, сейчас выполняется его ремонт. Массивная, тяжёлая конструкция часов стоит на бетонном основании с подпорками из бруса в помещении часозвони.

Часы приводятся в действие гирей, которая движется в деревянной шахте. Механизм часов соединён с колоколами, и каждые четверть часа мелодично перезванивают малые колокола, а часы отбивает большой колокол. По преданию, немецкие часы до революции 1917 г. вызванивали «Боже, царя храни».

Полное завершение реставрации Большой звонницы планируется уже в этом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 сентября 2023

Учащиеся Воронцовской школы смогли попробовать себя в роли пожарных
18 сентября 2023

Пожар в деревне Неёлово-1 тушили более двух часов
18 сентября 2023

Реставраторы проводят в Печорах ремонт часов Большой звонницы
18 сентября 2023

Останки трёх бойцов времён Великой Отечественной войны перезахоронили в Гдовском районе
18 сентября 2023

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 почтили память Зои Космодемьянской
18 сентября 2023

Новый учитель химии и биологии приступил к работе в Гдовской средней школе
18 сентября 2023

Депутаты в России будут передвигаться только на отечественных автомобилях 
18 сентября 2023

Свыше 2000 школьников приняло участие в открытой математической олимпиаде, организованной ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...