Учащиеся Воронцовской школы смогли попробовать себя в роли пожарных

22:52, 18 сентября 2023, ПАИ

Сотрудники подразделения пожарно-спасательного поста провели экскурсию и беседу с учащимися средней школы деревни Воронцово Островского района. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

На открытых уроках и во время экскурсий пожарные дают ребятам жизненно необходимые знания, которые могут пригодиться им в будущем, а также знакомят с героической профессией пожарного-спасателя и с трудовыми буднями огнеборцев.

Так, примерить на себя профессию пожарного смогли учащиеся 7-го класса со своим классным руководителем Светланой Антоновой в рамках классного часа «Пожарный – героическая профессия». Ребята пришли в подразделение пожарно-спасательного поста с. Воронцово ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» на экскурсию, которую для них провёл и. о. начальника поста Демидов А. М.

Дети узнали об интересной и опасной профессии, а пожарные ответили на все интересующие вопросы юных гостей. Для некоторых это было мечтой – побывать в настоящей пожарной части, исследовать пожарную машину и примерить боевую одежду.