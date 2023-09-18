О новой промостранице на сайте ФНС России рассказали псковичам

23:08, 18 сентября 2023, ПАИ

На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ размещена новая промостраница «Налоговое уведомление 2023 года», сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Напомним, в Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов физических лиц за 2022 год. Гражданам необходимо уплатить исчисленные налоги в срок не позднее 1 декабря 2023 года.

Всего уведомления получит около 323 тысяч налогоплательщиков, имеющих объекты, находящиеся в их собственности и состоящие на учёте в налоговых органах Псковской области. В том числе более 122 тысячи граждан узнают информацию о начисленных платежах в личном кабинете на сайте ФНС России, более 8,5 тысячи граждан получат уведомления в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Промостраница содержит разъяснения типовых вопросов о жизненных ситуациях: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, как воспользоваться льготами, что делать, если такое уведомление не получено или в уведомлении указана некорректная информация.

Также на промостранице налогоплательщик сможет получить информацию о том, как получить налоговое уведомление через ЕПГУ, как воспользоваться льготой, не учтённой в налоговом уведомлении, и т. д.

Уплатить налоги граждане могут

онлайн в личном кабинете;

при помощи сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Пополнить ЕНС»;

с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

в ближайшем отделении банка или «Почты России».

Кроме того, оплатить налоги теперь можно в МФЦ.