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Михаил Ведерников поздравил народ Абхазии с Днём победы и независимости

Жители Абхазии отмечают День победы и независимости республики сегодня, 30 сентября. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX, поздравив братский народ с праздником.

Фото из канала Михаила Ведерникова в MAX

33 года назад республика героически отстояла своё право на суверенитет и мирную жизнь. Сегодня, отметил губернатор, вместе сохраняется память об общем историческом прошлом. Наши народы связывают тёплые, доверительные и дружеские отношения.

В этом году абхазская молодёжь принимала участие в Международном молодёжном форуме «Наследие поколений» в Псковской области, в региональной программе Международного фестиваля молодёжи, знакомилась с достопримечательностями региона в рамках программ «Здравствуй, Россия!» и «Больше, чем путешествие».

Губернатор заявил, что регион обязательно продолжит выстраивать конструктивный диалог и развивать сотрудничество в самых разных сферах. Он пожелал Республике Абхазия развития и процветания, а всему её народу – мира и благополучия.

Фото из канала Михаила Ведерникова в MAX

Напомним, Псковская область активно развивает сотрудничество с Абхазией. В 2025 году состоялся первый официальный визит делегации региона в Сухум. В августе 2025 года губернатор Михаил Ведерников встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунба и премьер-министром Владимиром Делба, они обсудили перспективы стратегического партнёрства и договорились сформировать предметный план совместных мероприятий. По итогам визита были подписаны соглашения о сотрудничестве между музеями и меморандум о взаимодействии в сфере молодёжной политики.

Закрепление договорённостей на межправительственном уровне произошло в ноябре 2025 года, когда делегация Абхазии во главе с премьер-министром посетила Псков. Стороны подписали базовое соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Также было заключено соглашение об установлении дружественных отношений между Псковом и Гудаутским районом Абхазии. С тех пор реализуются проекты в сфере туризма, образования и патриотического воспитания: псковские школьники побывали в экопутешествии по Абхазии, студенты из Абхазии планируют присоединиться к «Вахте Памяти» в Невельском районе, а представители туротрасли договорились об организации инфотуров.

Больше новостей о сотрудничестве с Абхазией – в сюжете ПАИ.

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