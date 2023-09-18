У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

23:35, 18 сентября 2023, ПАИ

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северо-восточного побережья Японии, сообщило РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

Землетрясение произошло у берегов префектуры Мияги в 04:33 по местному времени (22:33 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

