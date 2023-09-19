22-24 сентября «Культурные выходные» пройдут в Красногородском районе
22-24 сентября «Культурные выходные» пройдут в Красногородском районе, напомнил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В программе - выступления артистов и коллективов областных учреждений культуры: показ спектакля для детей театра кукол; выставки живописных работ и декоративно-прикладного творчества; мастер-классы преподавателей колледжа искусств; концерт Губернаторского симфонического оркестра и ансамбля русской музыки «Псков»; мероприятия областной научной библиотеки и Островского военно-исторического музея-заповедника.
Концертные площадки: Красногородское районное досуговое объединение, средняя и музыкальная школы, районная библиотека.
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