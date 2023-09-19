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Общество

Четыре года колонии может получить великолучанин за букет для девушки

Четыре года колонии может получить великолучанин за украденный для девушки букет, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

В начале июля из павильона «Цветы» на площади Калинина в Великих Луках 22-летний молодой человек украл букет, который затем оставил в дверях у знакомой девушки.

Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), наказание за которое предусматривает до четырёх лет лишения свободы. Во время расследования уголовного дела гражданин полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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