Четыре года колонии может получить великолучанин за букет для девушки

09:02, 19 сентября 2023, ПАИ

Четыре года колонии может получить великолучанин за украденный для девушки букет, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

В начале июля из павильона «Цветы» на площади Калинина в Великих Луках 22-летний молодой человек украл букет, который затем оставил в дверях у знакомой девушки.

Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), наказание за которое предусматривает до четырёх лет лишения свободы. Во время расследования уголовного дела гражданин полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.