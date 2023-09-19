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Общество

ЦБ обяжет выдавать микрозаймы только при наличии электронной подписи

Микрофинансовые организации (МФО) должны будут обеспечить для своих клиентов использование простой или усиленной электронной подписи (ЭП) для выдачи микрозаймов. Это следует из проекта указания Центробанка, выяснили «Известия».

Отмечается, что для простой ЭП участники рынка обязаны обеспечить криптографическую защиту и проводить аутентификацию отправителя сообщения. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2024 года. 

«Мы рассчитываем, что выполнение требований, в том числе использование простой и усиленной ЭП, повысит защищенность граждан от получения кредитов без их согласия, а также самих МФО — от возможных оспариваний фактов заключения договоров», — заявили «Известиям» в ЦБ. 

Новые требования для МФО фактически дублируют уже действующие для банков с 1 октября 2022 года, отметила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. Теперь подтверждение должно совершаться с использованием средств криптографической защиты со строгой аутентификацией отправителя и контролем целостности операции. Иными словами — эти методы позволяют однозначно доказать, кто совершал операцию и какую именно, пояснила она. 

Электронная подпись — это цифровой аналог подписи от руки. Она подтверждает, что действие совершает конкретный человек. Простая ЭП разнообразна, она может быть в виде индивидуального логина и пароля или кода из СМС. Усиленная ЭП — это персональный цифровой код, который может храниться на физическом устройстве (флешке) или в специальном мобильном приложении. 

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