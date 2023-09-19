Условия получения льготной ипотеки могут ужесточить в России

09:33, 19 сентября 2023, ПАИ

В России могут ужесточить условия получения льготной ипотеки, запретив брать её без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья. Такое предложение разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и направили в Минстрой РФ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на копию документа.

В настоящее время большая часть выдачи льготной ипотеки приходится на Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края. Значительная часть заёмщиков, приобретающих недвижимость в этих городах, не проживает в них, а покупает жильё с целью инвестиций, что в свою очередь увеличивает спрос и цены, следует из документа.

Напомним, Правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15 до 20 %.