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Происшествия

Два техногенных пожара потушили в Псковской области за прошедшие сутки

Два техногенных пожара потушили пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Первый пожар произошёл в деревне Бороусы Пыталовского района в 7 утра. Там сгорел автомобиль ВАЗ-2104 выпуска 2002 года. Наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети автомобиля.

В 17:58 стало известно о пожаре на улице Юбилейной в деревне Неёлово-1 в Псковском районе.

Пожар тушили более двух часов, в 20:29 огонь был локализован на площади 900 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 21:08. На данный момент происходит разборка и проливка конструкций.

Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования в трансформаторном цехе.

Спасено два производственных помещения. Эвакуировано 25 баллонов с газами.

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