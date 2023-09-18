Пожар в деревне Неёлово-1 тушили более двух часов

22:26, 18 сентября 2023, ПАИ

Сегодня в Неёлово-1 произошёл крупный пожар на заводе «Техносвар», сообщил в своём телеграм-канал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По предварительным данным, произошло возгорание печи в производственном помещении.

Пожарные подразделения – 46 человек и 14 единиц техники – оперативно прибыли на место и локализовали очаг. Благодаря слаженным и оперативным действиям ГУ МЧС возгорания баллонов с газом, которые находились на территории завода, не допущено. 25 баллонов было эвакуировано из горящего здания, доступ огня к остальным был пресечён.

Пожар тушили более двух часов, в 20:29 огонь был локализован на площади 900 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 21:08. На данный момент происходит разборка и проливка конструкций.

«Слава богу, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются», – отметил губернатор.