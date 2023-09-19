Российские бренды начали шить одежду в странах СНГ

09:59, 19 сентября 2023, ПАИ

Российские производители одежды начали шить свои коллекции в странах СНГ. По такому пути пошли компании «Снежная королева», Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio, пишет газета «Известия».

По данным издания, коллекции шьются в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других странах.

Организации ранее производили коллекции преимущественно на китайских фабриках. Однако сейчас компании столкнулись с рядом проблем, таких как увеличение сроков исполнения заказов, поставки товаров, а также подорожанием услуг по пошиву и логистике.

Отмечается, что в СНГ фабрики технологически развиты, а также им предоставляют субсидии, которые позволяют получить привлекательную себестоимость производства – она ниже, чем в Китае, Турции, России на 20-50 % на сопоставимые изделия и партии. Это даёт возможность ретейлерам продавать произведенную там одежду по более низким ценам.