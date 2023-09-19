Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Путин удостоил наградами девятерых жителей Псковской области

Президент РФ Владимир Путин удостоил госнаградами девятерых жителей Псковской области. Об этом пишет «Псковская правда» со ссылкой на Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 18 сентября разместили на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу удостоен советник при ректорате Великолукской сельскохозяйственной академии Владимир Морозов.

Восемь работников системы здравоохранения региона награждены медалью «Луки Крымского». Владимир Путин отметил заслуги и многолетнюю добросовестную работу главврача Детского санатория «Гороховое озеро» Сергея Григорьева, заведующего хирургическим центром Детской областной клинической больницы Алексея Андреева, врачей Псковской областной клинической больницы Сергея Калашникова и Константина Рагозина, главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Леонида Солонухина, медицинскую сестру Псковской городской больницы Юлию Григорьеву, главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасию Повторейко и заведующего гинекологическим отделением Псковской областной клинической больницы Сергея Ильяшенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 сентября 2023

Доцент петербургской консерватории выступит с органным концертом в Пскове
19 сентября 2023

Последний рывок: Печоры продолжают бороться за статус столицы «Серебряного ожерелья»
18 сентября 2023

Учащиеся Воронцовской школы смогли попробовать себя в роли пожарных
18 сентября 2023

Пожар в деревне Неёлово-1 тушили более двух часов
18 сентября 2023

Реставраторы проводят в Печорах ремонт часов Большой звонницы
18 сентября 2023

Останки трёх бойцов времён Великой Отечественной войны перезахоронили в Гдовском районе
18 сентября 2023

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 почтили память Зои Космодемьянской
18 сентября 2023

Новый учитель химии и биологии приступил к работе в Гдовской средней школе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...