Владимир Путин удостоил наградами девятерых жителей Псковской области

10:59, 19 сентября 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин удостоил госнаградами девятерых жителей Псковской области. Об этом пишет «Псковская правда» со ссылкой на Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 18 сентября разместили на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу удостоен советник при ректорате Великолукской сельскохозяйственной академии Владимир Морозов.

Восемь работников системы здравоохранения региона награждены медалью «Луки Крымского». Владимир Путин отметил заслуги и многолетнюю добросовестную работу главврача Детского санатория «Гороховое озеро» Сергея Григорьева, заведующего хирургическим центром Детской областной клинической больницы Алексея Андреева, врачей Псковской областной клинической больницы Сергея Калашникова и Константина Рагозина, главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Леонида Солонухина, медицинскую сестру Псковской городской больницы Юлию Григорьеву, главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасию Повторейко и заведующего гинекологическим отделением Псковской областной клинической больницы Сергея Ильяшенко.