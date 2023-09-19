Команда ПсковГУ выступила в Студенческой гребной лиге

11:10, 19 сентября 2023, ПАИ

Команда ПсковГУ выступила в третьем этапе Студенческой гребной лиги, который прошёл в Сестрорецке с 15 по 17 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил один из участников команды Олег Шестовец.

Команде ПсковГУ противостояло более 30 студенческих коллективов сильнейших университетов страны.

На дистанции в 5000 метров псковичи заняли 20-е место, а на дистанции в 200 метров студенты ПсковГУ стали 21-ми.

«Это были очень сложные соревнования, что связано с тяжёлыми погодными условиями. Во-первых, лодку заливало огромными волнами и шатало в разные стороны, во-вторых, был сильный дождь и, в-третьих, ветер. Одним словом – шторм», – отметил Олег Шестовец.

Также спортсмен объяснил, что экипажу команды ПсковГУ не хватило опыта. «Из восьми гребцов только четыре человека гребут довольно давно. У них есть опыт и техника. Остальные новички, которые, конечно, тренировались, но мало. Рулевому также не хватает опыта», – сказал он.

«Есть ещё несколько проблем. Например, лодки под восьмёрку в Пскове нет. Все тренируются в четвёрке. Соответственно полноценной командной работы на восемь человек нет. К тому же, наш вуз нацелен больше на учёбу, нежели на спорт. Все спортивные институты заняли пьедестал, – отметил гребец команды ПсковГУ. – Результат относительно хороший, но могли, конечно, лучше».

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