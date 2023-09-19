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Общество

Псковский студент стал призёром Всероссийского конкурса «История страны – история регионов»

Студент ПсковГУ Илья Лосманов стал призёром Всероссийского конкурса «История страны – история регионов». Его работа «Город Порхов в годы Великой Отечественной войны» заняла второе место в номинации «Лучшая студенческая научно-исследовательская работа по истории региона России в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Научным руководителем студента стала доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Наталья Никитина.

Победителей конкурса наградят дипломами. Они также получат право принять участие в школе-съезде молодых историков и представителей молодёжного медиацентра при Минобрнауки России.

Напомним, что Всероссийский конкурс «История страны – история регионов» стартовал в июне 2023 года и проводился в целях создания условий для развития научно-исследовательской работы студентов, интеграции науки и образования, обобщения опыта по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому и правовому воспитанию студенческой молодёжи. Организаторами мероприятия выступили Российский государственный гуманитарный университет, Российское историческое общество и Минобрнауки России.

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