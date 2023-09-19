Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мотосезон в Пскове закроют 23 сентября

Закрытие мотосезона в Пскове состоится в субботу, 23 сентября. Как проходит подготовка, каким будет маршрут и сколько человек примет участие в мотопробеге рассказал основатель псковского мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев в беседе с корреспондентом ПАИ. 

«Сначала в 13:00 сбор мотоциклистов у памятника Александру Невскому на Соколихе. В 15:00 будет дан старт проезда по городу. И в 16:00 начнётся праздник в посёлке Белый Мох, где у нас сцена – там будет поляна для проведения праздника. Будут конкурсы, концерты, – все традиционно. Все как всегда, без изменений», – сказал основатель псковского мотоклуба.

Фото: ПАИ

По словам Александра Бушуева, организаторы «готовятся по полной»: косят поляну, делают уборку, расставляют мебель, договариваются с общепитом, музыкантами. 

Он также отметил, что точный маршрут мотопробега в Пскове будет известен в последний день. «Пустят по Октябрьскому или нет – решится после, когда будет понятна стадия готовности дорожных работ на Октябрьском проспекте. Тогда-то и будем решать по маршруту. И уже в последний день согласовывать с ГИБДД», – подчеркнул Александр Бушуев. 

Организатор озвучил также свои ожидания по количеству участников, отметив, что по опыту прошлых лет – это число обычно около 300 человек, на самом праздновании закрытия сезона мотопробега – чуть меньше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 сентября 2023

Умер член Союза писателей России из Пскова Владимир Винк
19 сентября 2023

Мотосезон в Пскове закроют 23 сентября
19 сентября 2023

Елена Тимашова станет гостьей эфира на радио «Серебряный дождь»
19 сентября 2023

До +22 градусов прогнозируют в Псковской области 20 сентября
19 сентября 2023

Благодаря диспансеризации у псковички вовремя выявили рак горла
19 сентября 2023

Проект «Российский Север – ХIII» обсуждают в медиацентре ПАИ
19 сентября 2023

Домашних животных без прививки от бешенства не пропустили на границе в Псковской области
19 сентября 2023

Доцент петербургской консерватории выступит с органным концертом в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...