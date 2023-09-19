Мотосезон в Пскове закроют 23 сентября

13:20, 19 сентября 2023, ПАИ

Закрытие мотосезона в Пскове состоится в субботу, 23 сентября. Как проходит подготовка, каким будет маршрут и сколько человек примет участие в мотопробеге рассказал основатель псковского мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сначала в 13:00 сбор мотоциклистов у памятника Александру Невскому на Соколихе. В 15:00 будет дан старт проезда по городу. И в 16:00 начнётся праздник в посёлке Белый Мох, где у нас сцена – там будет поляна для проведения праздника. Будут конкурсы, концерты, – все традиционно. Все как всегда, без изменений», – сказал основатель псковского мотоклуба.

По словам Александра Бушуева, организаторы «готовятся по полной»: косят поляну, делают уборку, расставляют мебель, договариваются с общепитом, музыкантами.

Он также отметил, что точный маршрут мотопробега в Пскове будет известен в последний день. «Пустят по Октябрьскому или нет – решится после, когда будет понятна стадия готовности дорожных работ на Октябрьском проспекте. Тогда-то и будем решать по маршруту. И уже в последний день согласовывать с ГИБДД», – подчеркнул Александр Бушуев.

Организатор озвучил также свои ожидания по количеству участников, отметив, что по опыту прошлых лет – это число обычно около 300 человек, на самом праздновании закрытия сезона мотопробега – чуть меньше.