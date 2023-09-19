Чемпионат и первенство по мотокроссу пройдут в Псковской области

12:12, 19 сентября 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут в Ваулиных Горах Псковского района 1 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель региональной федерации мотоспорта Алексей Караваев.

В программе соревнований ожидаются старты в восьми классах, которые зависят от кубатуры мотоцикла: 50, 65, 85, 125, Open, любители А и В и «Ветераны». В 12:00 состоится торжественное открытие. В 12:15 стартует первая серия заездов, затем технический перерыв и вторая серия заездов. С 18:30 до 19:00 состоится награждение победителей и призёров.

Приедут команды из Белоруссии, северо-западной и центральной частей России. «Ожидаем спортсменов из Московской, Тверской и Смоленской областей. Всего порядка 70-90 спортсменов», – добавил Алексей Караваев.

«Награждать спортсменов будем кубками, медалями и дипломами. Возможно, от спонсоров также будут награды», – подытожил председатель.

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