До +22 градусов прогнозируют в Псковской области 20 сентября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью повсеместно прогнозируются кратковременные дожди, днём – местами.
Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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