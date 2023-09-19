До +22 градусов прогнозируют в Псковской области 20 сентября

13:02, 19 сентября 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью повсеместно прогнозируются кратковременные дожди, днём – местами.

Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.