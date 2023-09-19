Изборская крепость будет закрыта для посещения 25 и 26 сентября

12:11, 19 сентября 2023, ПАИ

Изборская крепость будет закрыта для посещения 25 и 26 сентября в связи с проведением съёмок. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

«В музее-заповеднике «Изборск» просят туроператоров и туристов спланировать альтернативные экскурсионные маршруты, в том числе и вокруг крепости. Остальные объекты музея-заповедника работают в штатном режиме без изменений», – отметили в ТИЦ Псковской области.