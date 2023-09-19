Более 100 мастеров спорта состязались на соревнованиях в Пскове

12:55, 19 сентября 2023, ПАИ

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди студентов прошли в Пскове с 14 по 17 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Соревнования посетили около 160 участников из 13 регионов России. Алексей Никитин отметил, что около 70 % участников имели спортивное звание – мастер спорта.

«Им понравился Псков – его чистота и ухоженность. Говорят, что в этом городе можно жить. Все это отметили», – подчеркнул Федерации спортивного ориентирования Псковской области.

В командном зачёте первым стал политехнический университет Петра Великого, серебро досталось МГТУ имени Баумана, а замкнул тройку лидеров университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. «Эти институты традиционно являются фаворитами», – добавил Алексей Никитин.

Всего разыграли шесть комплектов медалей. Победители и призёры получили медали, дипломы и призы от Федерации спортивного ориентирования Псковской области.

Команда ПсковГУ вошла в 20 лучших университетов. «Есть над чем работать и есть к чему стремиться», – подытожил Алексей Никитин.

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