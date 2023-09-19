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Спорт

Псковичи завоевали серебро на отборочном этапе по фиджитал-футболу

Сборная Псковской области стала серебряным призёром межрегионального отборочного этапа игр «Фиджитал Лайв» по фиджитал-футболу, который прошёл в Москве 17 сентября. Об этом сообщается в группе «Фиджитал спорт в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: из группы «Фиджитал спорт в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях участвовали восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Смоленской, Липецкой и Нижегородской областей.

Сборная Псковской области «Пепси» уступила в финале московскому «Локомотиву».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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