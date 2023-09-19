До семи лет тюрьмы грозит великолучанину за вымогательство

14:22, 19 сентября 2023, ПАИ

Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 32-летнего великолучанина. Его обвиняют в вымогательстве, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, в марте этого года мужчина, угрожая женщине применением насилия и распространением позорящих её сведений, требовал от неё денег.

Мужчина свою вину не признал и об обстоятельствах преступления рассказывать отказался.

Он ранее не судим, является индивидуальным предпринимателем, по месту регистрации проживает в Великих Луках, женат.

Постановлением суда мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. На него также возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя в суд и соблюдать определённые запреты.