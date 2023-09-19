Умер член Союза писателей России из Пскова Владимир Винк

13:29, 19 сентября 2023, ПАИ

Член Союза писателей России из Псковской области Владимир Винк скончался 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Владимир Винк родился 14 июля 1933 года в деревне Семёновке Локнянского района Псковской области. Среднюю школу закончил за девять лет, после чего работал в колхозе. Затем Владимир Винк отслужил в армии, окончил техникум и работал помощником бригадира тракторной бригады, бригадиром и начальником участка. Во время работы в мелиоративной станции окончил факультет журналистики заочного двухгодичного Народного университета.

Работал инструктором райкома партии, секретарём парткома колхоза «Рабочий путь». В 1965 году его пригласили в районную газету «Восход». За работу в газетах он был награждён почётной грамотой государственного комитета Совета Министров РСФСР и многими другими наградами.

Владимир Винк написал и издал 15 книг прозы: «Дуэль», «Белая гипотенуза», «Конец фон Засса», «А зачем козе гармонь», «История далёкая и близкая», «Полёт Маруськи на планету Ку-ку» и другие. «Можно с полным правом сказать, что Владимир Иванович Винк достойно прошёл свой путь русского писателя, оставив значительное творческое наследие», – отметили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.