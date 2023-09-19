Псков – это птица феникс: эксперт рассказал, чем город привлекает художников

18:39, 19 сентября 2023, ПАИ

Почему Псков – это «птица феникс», и чем город вдохновляет художников, рассказал секретарь Всероссийской творческой общественной организации Союз художников России по Северо-Западному федеральному округу Валерий Полотнов в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Могу сказать единственное: Россия – это потрясающая Земля, потрясающие люди, а Псков – тем более! Какая тут богатая история. Это наш форпост на западных рубежах. Святая земля. Пушкин, Александр Невский– всё здесь связано. Через Псков, через Великий Новгород, через Смоленск проходили все войны: от замечательных городов оставалось пепелище. Они как птица-феникс. Я родом из Нижегородской губернии, но считаю, как будто родился здесь [в Псковской области. – ПАИ]. Не говоря о том, что здесь есть замечательные друзья-художники, с которым я связан. Тем более, что и сама природа здесь близка той, где я родился. Для меня здесь все родные», – сказал Валерий Полотнов.

Отметим, 28 сентября в Пскове откроется выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север – ХIII».

​В экспозицию войдёт до полутора тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного творчества, монументального и храмового искусств, созданных за последние пять лет. По итогам выставки «Российский Север – ХIII» эксперты отберут лучшие произведения, которые будут представлены на Всероссийской художественной выставке «Россия» в 2024 году.⁣