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Спорт

Финальный этап Кубка России по ралли пройдёт в Псковской области

Финальный этап Кубка России по ралли пройдёт в Псковской области с 29 сентября по 1 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

Фото: ПАИ

28 сентября начнётся регистрация. На следующий день состоится ознакомление с трассой, пройдут технические инспекции спортивных автомобилей, а также медицинский осмотр участников. Официальное открытие соревнований состоится в Пушкинских Горах 30 сентября в 10:30. Спортсмены преодолеют шесть специальных участков протяжённостью в 55 километров. На следующий день старт произойдёт в Новоржеве, где протяжённость спецучастков составит также 55 километров. Награждение участников состоится в Пушкинских Горах.

Соревнования пройдут в дисциплинах 1400H, 1600H, 2000H, 4000H, а также в абсолютном зачёте.

«Всего будет около 60 экипажей. Традиционно к нам приезжают участники от Владивостока до Калининграда. География достаточно большая. Это достаточно дорогой вид спорта, поэтому количество участников из Псковской области, как правило, не превышает пяти процентов», – отметил Олег Мыслевич.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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