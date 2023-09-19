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Общество

Дмитрий Чернышенко призвал активнее переводить госсервисы на платформу «Гостех»

Рабочее совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) регионов России и членами федеральных ведомств провёл заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он призвал усилить работу по переводу государственных сервисов на платформу «Гостех», пишет РИА Новости.

«По указу президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе «Гостех». Напомню, что до конца года мы должны перевести на платформу госсервисы 24 ФОИВов и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок. Минцифры необходимо подготовить дорожную карту по снятию проблемных вопросов», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Как продвигаются работы по реализации «пилотных» региональных сервисов на платформе «Гостех» в 2023 году рассказал в ходе встречи министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он представил несколько сценариев по внедрению различных решений в регионах.

Помимо этого, члены совещания обсудили создание определённых рабочих групп. Они будут отвечать за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям и разработку конечных функциональных требований для создания новых решений на платформе «Гостех».

Помимо этого, министр представил рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации федерального и регионального уровней и актуализированной методике оценки РЦТ на данный момент. Среди тех ведомств, которые были отмечены, есть Росрезерв, Росмолодёжь, Росаккредитация, Минпромторг России, ФССП России, МЧС России, Минсельхоз России, Росгвардия и Минцифры России. Также в этом списке оказались и регионы, среди которых Ростовская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан, а также Сахалинская, Липецкая, Белгородская области.

По поручению Дмитрия Чернышенко в регионах России Минцифры проводят киберучения. В рамках мероприятий прорабатываются практические навыки сотрудников подразделений, ответственных за информационную безопасность и объекты КИИ. Такие учения уже прошли в Калининградской области, Камчатском крае, Ленинградской и Мурманской областях.

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