13 великолучан поборются за награды первенства России по стрельбе из лука

14:58, 19 сентября 2023, ПАИ

13 великолучан участвуют в первенстве России по стрельбе из лука, которое проходит в Калининграде на стадионе «Сельма» с 18 по 24 сентября. Об этом сообщается на сайте Российской федерации стрельбы из лука.

Среди юношей на соревнованиях по блочному луку выступают Никита Панов, Владимир Фазанов и Александр Чернецов. Среди юниоров за победу борются Егор Быстров, Игорь Николаев, Илья Силаев и Илья Ульяничев.

От Великих Лук в соревнованиях по блочному луку поехали юниорки Елена Захаренкова, Милана Мурзина и Ника Снеткова.

Также в соревнованиях по классическому луку за победу среди юношей поборется Григорий Курбатов. Среди девушек до 18 лет в соревнованиях по классическому луку выступают Алиса Корнилова и Кристина Снеткова.

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