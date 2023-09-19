Авиационную бомбу времён ВОВ обнаружили в Палкинском районе

15:01, 19 сентября 2023, ПАИ

Авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Коровье Село Палкинского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала авиационную бомбу ФАБ-50.