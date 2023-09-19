Авиационную бомбу времён ВОВ обнаружили в Палкинском районе
Авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Коровье Село Палкинского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала авиационную бомбу ФАБ-50.
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