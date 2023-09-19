Рассказать о своей любимой книге смогут псковичи в «Лофте» 23 сентября

15:21, 19 сентября 2023, ПАИ

Заключительный «Букбар» пройдёт в псковском «Лофте» 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Отдельной изюминкой нового «Букбара» станет возможность гостям рассказать о своей любимой книге. «В нём каждый может попробовать себя в роли бармена и рассказать про одну свою любимую книгу, которую, по вашему мнению, должен прочитать каждый. В наших мечтах это должно превратиться в вереницу столов, за которыми будете сидеть вы и говорить про книги. Отличное свидание с литературой обеспечено!» – написали в «Лофте».

Для мотивации организаторы подготовили целый конкурс на лучшее выступление. В роли жюри будут посетители. Также подготовлены призы для лучших выступлений.

Чтобы принять участие в проекте, вам надо заполнить до 19 сентября включительно эту форму по ссылке.

«23 сентября мы торжественно отправим литературный проект «Букбар» в заслуженный отпуск, из которого, надеемся, он когда-нибудь вернётся. Это был великолепный год, за который мы узнали про 120 лучших книг по версии наших барменов, встретились с шестью замечательными писателями современности, но… Мы не хотим останавливаться!» – подвели итог организаторы «Букбара».

Литературный проект «Букбар» реализует креативное пространство «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.