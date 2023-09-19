ФК «Псков» проведёт последний матч чемпионата Северо-Запада 20 сентября

16:12, 19 сентября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» проведёт последний матч в этом сезоне чемпионата Северо-Западного федерального округа среди любительских команд против спортшколы «Ленинградец» в Гатчине Ленинградской области на стадионе «Балтийский» 20 сентября. Об этом сообщается в группе футбольного клуба «Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Игра не повлияет на турнирное положение ни одной из команд. ФК «Псков» остаётся на третьей строчке и становится бронзовым призёром чемпионата. «Ленинградец» закрепился на втором месте и не может догнать лидера.

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