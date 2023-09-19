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Общество

Экскурсия о творчестве Айвазовского пройдёт в Псковском музее 30 сентября

Тематическая экскурсия «Образ Христа в творчестве И. К. Айвазовского в собрании Псковского музея-заповедника» состоится в парадном зале картинной галереи Псковского музея-заповедника 30 сентября в 15:00. Занятие является частью «Христологического цикла». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Встречи в залах картинной галереи в рамках этого цикла стали уже традиционными. Первая встреча прошла зимой, в январе, и была посвящена празднику Рождества Христова. Вторая была обращена к теме весны и Благовещения», – подчеркнули сотрудники музея.

В ходе экскурсии сотрудник художественного отдела, хранитель экспозиции картинной галереи Мария Проценко расскажет о пяти работах, написанных художником-маринистом Айвазовским, представленных в залах галереи. Кроме того, специально для тематической экскурсии будут представлены две работы художника из фондов музея.

«Из огромного, насчитывающего более шести тысяч произведений творческого наследия великого мастера немало картин посвящено христианской тематике. Религия была важной частью жизни глубоко верующего живописца, но даже при создании шедевров на библейские темы он не изменял своему основному призванию – мастерскому изображению водной стихии», – отметила Мария Проценко.

На экскурсии гости познакомятся с картиной «Христос, идущий по морю», которая была написана в 1863 году. Она повествует об одном из чудес Спасителя. «Хождение Христа по водам» – один из любимых сюжетов Айвазовского, к которому художник в течение жизни возвращался не раз.

«Вторая работа Айвазовского называется «Берег моря или Прибой у скалистого берега». Она написана в 1889 году. На этом полотне кистью великого художника-мариниста величественные природные силы моря представлены во всём великолепии», – отметили сотрудники музея.

В конце экскурсии посетителей ожидает небольшой концерт с участием певчих из церкви Воскресения Христова со Стадища, а на память о посещении музея гостям подарят памятные открытки.

Место встречи: фойе главного здания музея (улица Некрасова, 7). Телефон для записи и справок: (8 811) 266-33-11.

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