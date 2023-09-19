На 91-м году жизни скончалась печорский педагог Лилия Фёдорова

16:51, 19 сентября 2023, ПАИ

На 91-м году жизни скончалась экс-заведующая РОНО и бывший директор Печорской школы № 3 Лилия Фёдорова. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Лилия Фёдорова скончалась сегодня, 19 сентября.

Из её биографии известно, что она родилась в крестьянской семье в Тверской области, но сумела стать учителем истории. Начинала свой трудовой путь в Печорской школе-интернате. В её биографии было и преподавание на кафедре педагогики и психологии в Псковском педагогическом институте.

Вернувшись из Пскова в Печоры, она стала директором местной вечерней школы, где проработала 20 лет. Затем была и заведующей РОНО, и директором Печорской школы № 3. На пенсию педагог ушла в 2008 году.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Лилии Петровны. Память о ней навсегда останется в сердцах печерян. Учитель продолжается в своих учениках», – написали в газете.