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Общество

Очередная встреча Псковского клуба молодых предпринимателей пройдёт 21 сентября

Очередная встреча Псковского клуба молодых предпринимателей состоится 21 сентября в 18:00. Она пройдёт в «Точке кипения» на улице Льва Толстого, 4 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: организаторы мерпориятия

На мероприятии выступят представители комитета по экономике и инвестиционной политике правительства Псковской области, Фонда инвестиционного развития Псковской области, центра «Мой бизнес», института уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области, управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области, управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области, Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и многие другие.

Участники встречи смогут получить ответы на все интересующие вопросы из первых уст, а также возможность узнать куда обращаться по вопросам развития собственного бизнеса.

На встречу приглашаются действующие и начинающие предприниматели, молодёжь, мечтающая об открытии собственного дела. Участникам должно быть от 14 до 35 лет. Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке здесь.

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