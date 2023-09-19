Очередная встреча Псковского клуба молодых предпринимателей пройдёт 21 сентября
Очередная встреча Псковского клуба молодых предпринимателей состоится 21 сентября в 18:00. Она пройдёт в «Точке кипения» на улице Льва Толстого, 4 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
На мероприятии выступят представители комитета по экономике и инвестиционной политике правительства Псковской области, Фонда инвестиционного развития Псковской области, центра «Мой бизнес», института уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области, управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области, управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области, Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и многие другие.
Участники встречи смогут получить ответы на все интересующие вопросы из первых уст, а также возможность узнать куда обращаться по вопросам развития собственного бизнеса.
На встречу приглашаются действующие и начинающие предприниматели, молодёжь, мечтающая об открытии собственного дела. Участникам должно быть от 14 до 35 лет. Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке здесь.
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