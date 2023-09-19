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Автомобильный фестиваль «Осенний кураж» прошёл в Великолукском районе

Отборочный этап автомобильного кубка регионов «Осенний кураж – 2023» прошёл в Великолукском районе 16 и 17 сентября. Об этом пишет интернет-издание Luki-News.

Фото здесь и далее: скриншот видеотрансляции соревнований

«Это соревнования про трофи-рейду, – отметил руководитель внедорожного клуба «Крепость» Алексей Шершнев. – Они включают в себя линейное ориентирование на местности, то есть команде даются координаты – долгота и широта. Заранее организатор ставит точку, точка – это какой-то предмет, на котором краской нарисован номер. Задача экипажа – найти его, подъехать и сфотографироваться. На второй день было кольцевое ориентирование. За два часа участники должны пройти максимальное количество кругов».

Также Алексей Шершнев рассказал, что на фестиваль приехали участники из Москвы, Смоленска, Новгорода и близлежащих областей.

В зачётных категориях ТР-0, ТР-1, ТР-2, ТР-3 участвовало по два человека – пилот и штурман. В категории АТВ экипаж состоит из одного человека на квадроцикле.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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